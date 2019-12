Birds of Prey, Sonic e Top Gun: Maverick tra i film più attesi del 2020 secondo IMDb

Arrivati quasi a metà dicembre, è tempo di affacciarsi sulla prossima stagione cinematografica con la classifica dei film più attesi del 2020 stilata da IMDb e pubblicata in esclusiva da The Wrap.

A guidare questa Top 10 è appunto il primo cinecomic dell'anno, Birds of Prey, in arrivo nelle sale a febbraio, mentre al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Sonic The Hedgehog - che ha fatto molto discutere per il cambio di look di Sonic - e Top Gun: Maverick, sequel del cult diretto da Tony Scott nel 1986.

C'è grande attesa anche per il (probabile) ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond con No Time To Die; La pellicola con Scarlett Johansson che darà il via alla Fase 4 del MCU, Black Widow, è invece l'unica rappresentante dei Marvel Studios. Nel resto della lista spiccano inoltre il nuovo adattamento di Dune ad opera di Denis Villeneuve, Wonder Woman 1984 e The King's Man.

Ecco la classifica completa:

Birds of Prey Sonic The Hedgehog Top Gun: Maverick No Time To Die Black Widow Mulan Wonder Woman 1984 Dune The King's Man Fast & Furious 9

"Piuttosto che basare le proprie classifiche su piccoli campioni statistici o recensioni di critici professionisti, IMDb determina la lista dei film più popolari sulla base delle visualizzazioni degli oltre 200 milioni di visitatori mensili di IMDb" ha spiegato il sito. "Questi dati esclusivi e definitivi derivano dalle classifiche di film e serie tv di IMDbPro, le quali sono aggiornate settimanalmente durante il corso dell'anno."

Cosa ne pensate di questa lista? Fateci sapere i vostri film più attesi dell'anno nei commenti. A proposito, avete visto il trailer di Wonder Woman 1984?