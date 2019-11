Birds of Prey, la sinossi ufficiale del film svela un dettaglio inedito!

La Warner Bros. ha rilasciato la sinossi ufficiale di Birds of Prey (e la fantasmagorica emancipazione di Harley Quinn), nuovo lungometraggio DC Films in uscita ad inizio 2020.

La nuova descrizione non fa che confermare alcuni punti della trama già anticipati nei mesi scorsi, eppure c'è anche spazio per una sorpresa: il film infatti sarà narrato in prima persona da Harley Quinn, una tecnica narrativa già vista nel primo Deadpool.

"Hai mai sentito quello del poliziotto, dell'uccello canoro, dello psicopatico e della principessa mafiosa? Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo una come Harley è in grado di fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, puntano un bersaglio su una ragazza di nome Cass, tutta la città entra in guerra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si scontrano e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per abbattere Roman."

Nel film della Warner Bros. Pictures, Margot Robbie ritorna nei panni di Harley Quinn dopo il debutto in Suicide Squad e prima di riprendere il ruolo in The Suicide Squad di James Gunn, e al suo fianco avrò Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary, Rosie Perez come Renee Montoya ed Ella Jay Basco, al suo debutto sul grande schermo, nei panni di Cassandra Cain. I due villain, Victor Zsasz e Black Mask, saranno interpretati rispettivamente da Chris Messina ed Ewan McGregor.

