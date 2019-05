Birds of Prey 'simile a un grande film anni '90' secondo Mary Elizabeth Winstead

Grazie a un'intervista concessa al New York Times, Mary Elizabeth Winstead ha fornito qualche dettaglio in più circa la lavorazione e le sensazioni riguardo al cinecomic Birds of Prey in uscita l'anno prossimo.

L'intervista era incentrata principalmente su Gemini Man, il film fantascientifico di Ang Lee con Will Smith che vede la Winstead co-protagonista, e qui l'attrice ha avuto modo di paragonare entrambi i progetti svelandone le somiglianze nel suo ruolo, nonché paragonare il cinecomic a un film anni '90 ma nella sua migliore accezione possibile.

"Nel film combatto molto e ho diverse scene in cui sono in movimento. Ho dovuto allenarmi nel jiu jitsu ed eseguire alcune prove nell'uso delle armi - così come alcuni tiri al bersaglio. Birds of Prey ha spinto tutto questo a un livello superiore. In Gemini Man sono un agente della DIA (Defense Intelligence Agency) che viene assunta per tenere d'occhio Will Smith, ma in Birds of Prey interpreto questa assassina che è stata allenata per tutta la sua vita fin dall'infanzia. E' un progetto tutto al femminile e veramente divertente e anche strano. Sembra venire direttamente dagli anni '90, nel senso migliore".

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), questo il titolo integrale del cinecomic, è diretto da Cathy Yan su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson (già autrice di Bumblebee), e nel film la Winstead interpreterà Helena Bertinelli aka Huntress, il cui look come visto nelle prime immagini dal set sarà meno provocante di quello tipico dei fumetti e più "urbano" e moderno, senza mantello e maschera.

Sappiamo che le riprese di Birds of Prey sono terminate e che il film si trova attualmente nella sua fase di post-produzione, prima di approdare nelle sale il 7 febbraio 2020. Nel cast, oltre alla protagonista Margot Robbie, ci saranno anche Jurnee Smollet-Bell, Rosie Perez, Chris Messina e Derek Wilson, con Ewan McGregor nei panni del villain.