Birds of Prey: sequenze inedite nel nuovo spot ufficiale del cinecomic al femminile!

La Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming un nuovo spot televisivo ufficiale di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, al cui interno possiamo ammirare alcune sequenze inedite della pellicola che non compaiono nei precedenti trailer condivisi finora online. L'uscita nelle sale si avvicina.

Le sequenze mostrate in questo nuovo spot ufficiale sono quasi completamente inedite e riguardano tutte i combattimenti corpo a corpo che vedremo nel film. Questi combattimenti coinvolgono naturalmente le Birds of Prey e Harley Quinn in prima persona armata della sua amatissima mazza da baseball (la vediamo mettere al tappeto con mosse acrobatiche gli scagnozzi di Maschera Nera). A un certo punto, inoltre, vediamo proprio Quinn nel mezzo di un "duello" con il villain principale interpretato da Ewan McGregor, al suo esordio in un cinecomic.

Come ormai sappiamo, la storia del film ruota intorno alla prima squadra di supereroi composta da sole donne: Harley, Cacciatrice, Black Canary e la detective di Gotham City Renée Montoya si uniscono infatti quando il boss malavitoso Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz puntano un bersaglio su una ragazza di nome Cassandra Cain. Secondo quanto riportato da IFCO, responsabile della classificazione delle uscite cinematografiche in Irlanda, Birds of Prey dovrebbe avere una durata di 108 minuti.

Oltre a Margot Robbie nei panni del personaggio principale, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Huntress, Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary, Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz e Ewan McGregor come il villain Maschera Nera. L'uscita nelle sale italiane del cinecomic DC è prevista per il prossimo 6 febbraio 2020.

Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'analisi dell'ultimo trailer di Birds of Prey e alle ottime previsioni al box-office del cinecomic di Cathy Yan. Vi ricordiamo anche che rivederemo nel 2021 Harley Quinn in The Suicide Squad di James Gunn, anche se sarà scollegato dal film in uscita a febbraio.

Il secondo e atteso cinecomic dell'anno targato Warner/DC sarà Wonder Woman 1984, in arrivo il 4 giugno 2020.