Birds of Prey, scopri l'action figure di Harley Quinn della linea Nendoroid!

Birds of Prey è l'ultimo film in cui abbiamo visto Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, dopo il debutto in Suicide Squad e il prossimo impegno di The Suicide Squad di James Gunn. La versione di Robbie è diventata in poco tempo iconica e molto apprezzata anche dai fan, nonostante il flop critico del film di David Ayer.

E ora Good Smile Company ha lavorato ad un'action figure dedicata proprio al personaggio di Harley Quinn, per la linea Nendoroid di Birds of Prey.

"Dal film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn arriva un Nendoroid di Harley Quinn! Quest'action figure è completamente articolata e include 2 piastre frontali" si legge nella descrizione ufficiale del sito.

"Harley Quinn viene fornita con un paio di stivali dorati e un paio di pattini a rotelle che possono essere sostituiti in modo da poter ricreare una varietà di scene. Può addirittura essere messa in posa con i suoi pattini a rotelle come accessorio appeso alla spalla. Ovviamente Harley è pronta all'azione anche con una pistola e un martello. Assicurati di aggiungere Harley Quinn appena emancipata alla tua collezione!".



Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è diretto da Cathy Yan ed è l'ottavo film del DC Extended Universe.

