Birds of Prey scherza su IT in un bel teaser trailer pensato solo per la sala

Nel giorno dell'esordio del riuscito IT: Capitolo Due di Andy Muschietti, la Warner Bros. ha deciso di diffondere nelle sale americane insieme al film con protagonista James McAvoy anche un teaser trailer dell'attesissimo Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) con Margot Robbie.

Il filmato in questione - come rivela anche TrailerTrack via Twitter - è stato pensato dalla Warner solo ed esclusivamente per la fruizione in sala e correlato alle proiezioni di IT: Capitolo Due, il che rende questo approdo online in realtà una semplice versione bootleg che però vogliamo condividere con voi perché mostra il nuovo look di Harley Quinn della Robbie e le protagoniste in azione, dando anche un assaggio del tono e delle atmosfere del film.



Essendo correlato a IT, il video inizia proprio come se stesse per cominciare il film di Muschietti, salvo poi lasciare interamente spazio ad Harley Quinn che scoppia i palloncini rossi di Pennywise e dice: "Ne ho davvero a bastanza dei clown, cazzo!", per poi dare il via a un footage con un montaggio veloce di alcune scene del progetto.



Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) diretto da Carhy Yan uscirà nelle sale americane il prossimo 6 febbraio 2020.