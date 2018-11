Birds of Prey: la sceneggiatrice ha un debole per Harley Quinn

Christina Hodson, sceneggiatrice che si è occupata dello script di Bird of Prey e attualmente è al lavoro sul film di Batgirl, ha rivelato quali sono gli aspetti che più l'hanno colpita del personaggio di Harley Quinn.

"Mi sono innamorata di Harley [Quinn]" ha detto la Hodson durante un'intervista con il Los Angeles Times. "E' molto divertente, ma mi fa anche commuovere...ha una profondità emotiva che è completamente contrastata dal suo aspetto leggero e divertente. Anche nei fumetti quando è buona fa comunque qualcosa di cattivo, mentre quando è cattiva fa anche qualcosa di buono. E questo la rende molto credibile e interessante, perché le persone sono fatte così nella vita reale. Pochissime persone sono esclusivamente eroi o esclusivamente villain, e lei invece ha questo meraviglioso equilibrio."

Parlando in particolare di Margot Robbie, interprete della folle antieroina, la sceneggiatrice ha poi aggiunto: "Vi posso dire questo: è una produttrice fantastica. E' molto scrupolosa e lavora duramente, dando attenzione ad ogni scelta con ottime osservazioni. A me interessa trovare brave persone a cui dare fiducia sia come esseri umani che come partner creativi, perché è un investimento - scrivere questi film è molto dura. Sono anche entusiasta che [la regista Cathy Yan] sia una donna e sia asiatica. E' una cosa molto importante."