Birds of Prey sbarca in home-video con un trailer nuovo di zecca

Come vi abbiamo comunicato nei giorni scorsi, la Warner Bros. pubblicherà Birds of Prey per il mercato home-video con largo anticipo sulla tabella di marcia, e adesso sta spingendo la promozione di questa manovra con un trailer nuovo di zecca.

Avendo incassato solo $199 milioni di dollari a livello globale (suddivisi in $115 milioni a livello internazionale e $84 sul mercato domestico), la mossa sembrerebbe pensata per sfruttare le chiusure dei cinema a causa del Coronavirus per aumentare gli introiti del film interpretato e prodotto da Margot Robbie, che torna nei panni di Harley Quinn dopo il debutto in Suicide Squad di David Ayer.

Birds of Prey, uscito a febbraio, ridimensiona notevolmente la finestra che separa l'uscita in sala da quella nel mercato home-video, finestra che invece la Universal Pictures distruggerà direttamente con tre diversi titoli, L'Uomo Invisibile, The Hunt e Trolls World Tour: tutte e tre le pellicole saranno distribuite in video on demand in una mossa a sorpresa mai rivoluzionaria, considerando che i primi due (horror Blumhouse) erano ancora in sala prima della chiusura dei cinema e che il terzo, sequel del film d'animazione Trolls, che invece debutterà direttamente tramite il noleggio.

Che ne pensate di queste nuove mosse di distribuzione? Vorreste delle manovre simili anche per il mercato italiano? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla lista dei contenuti speciali dell'home-video di Birds of Prey.