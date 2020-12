Birds of Prey, Rosie Perez tornerebbe per un sequel 'Ma niente battute sull'età'

Lo scorso febbraio usciva nelle sale Birds of Prey e la Fantasmagorica rinascita di Harley Quinn con protagonista Margot Robbie. Ma nella banda di combattenti tutta al femminile c'era anche Rosie Perez nei panni di Renee Montoya, che vestirebbe volentieri in un sequel.

Parlando con il sito Uproxx, Rosie Perez ha dichiarato infatti di essere be disposta a un ritorno per un eventuale sequel del film.

"Voglio dire, se lo fanno, certo" afferma "Quando lo hai detto però la prima cosa che ho pensato è stata 'Oh mio Dio devo perdere peso e rimettermi di nuovo in forma!"

"Si spera poi che non ci saranno battute sull'età. Con qualcuno che mi chiama 'nonna'. Questa è stata l'unica cosa, gli ho detto 'Davvero ragazzi? sul serio? Non avreste mai il coraggio di dire una cosa del genere a Helen Mirren nei suoi 50 film d'azione'" afferma poi l'attrice, che in una precedente intervista aveva rivelato come alla Warner Bros. inizialmente non erano convinti di volerla provinare per il ruolo per via dell'età.

"Ho fatto del mio meglio per rassicurarli che sapevo come prendere tutti a calci nel sedere. E nonostante ci fossero un sacco di ragazze più giovani in lista, il giorno dopo che feci l'audizione mi chiamarono per dirmi che avevo ottenuto il ruolo" raccontava infatti Perez.

La scorsa estate, anche Jurnee Smollett aveva rivelato di voler vestire nuovamente i panni di Black Canary, casomai ce ne fosse l'occasione.

E voi, che ne pensate? Ci sarà un sequel di Birds of Prey?