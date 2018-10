Birds of Prey: Rosie Perez sarà Renee Montoya nello spin-off DC

Dopo aver scelto Mary Elizabeth Winstead e Jurnee Smollett-Bell per affiancare Margot Robbie, è stata annunciata un’altra new entry nel cast di Birds of Prey, spin-off di Suicide Squad.

Secondo quanto riportato da The Wrap, Rosie Perez si sarebbe unita al cast principale di Birds of Prey nel ruolo di Renee Montoya.

Montoya è un detective che lavora al dipartimento di polizia di Gotham City, città nella quale sarà ambientato il film, e il suo è uno dei personaggio apertamente gay della DC; non solo, nell’arco mostrato nella serie The New 52, il personaggio indossa anche un costume trasformandosi così in Question.

Mary Elizabeth Winstead (Fargo, Scott Pilgrim vs. The World) e Jurnee Smollett-Bell (Hands of Stone, Underground) interpreteranno rispettivamente i ruoli della Cacciatrice e di Black Canary nell'adattamento cinematografico. Margot Robbie riprenderà i panni di Harley Quinn nella pellicola.

Nelle prime apparizioni, la Cacciatrice era Helena Wayne, figlia di Batman e Catwoman. Successivamente, il personaggio è stato re-immaginato come Helena Bertinelli, figlia di un boss mafioso. La Bertinelli diventa una vigilante molto violenta dopo la morte della famiglia. Black Canary, invece, è Dinah Drake/Dinah Laurel Lance. Inizialmente non ha poteri, ma successivamente ne acquisisce alcuni, oltre ad essere una brava combattente.

La regia è affidata a Cathy Yan. Il film debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 febbraio 2020. Il film è una sorta di spin-off di Suicide Squad, arrivato nei cinema nel 2016, dove la Quinn interpretata dalla Robbie esordiva sul grande schermo. In preparazione ci sono anche un film chiamato Joker vs. Harley Quinn e Suicide Squad 2.