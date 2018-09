Birds of Prey: rivelato il titolo di lavorazione della pellicola con Margot Robbie

Non solo sappiamo qual è il working title di Birds of Prey, ma è anche arrivata la conferma che la pellicola DC Extended Universe inizierà le riprese nel 2019.

Sembra che l'attesissimo film di Birds of Prey stia procedendo. La storia fumettistica inizia con delle pubblicazioni speciali, divenute poi una vera e propria serie mensile. La trama vede i personaggi di Barbara Gordon (aka Oracle) e Dinah Lance (alias Black Canary). Le due eroine agivano come mente (Gordon), e braccio (Canary).

Più tardi, con le storie di Gail Simone, la loro squadra si espanderà e includerà la Cacciatrice e Lady Blackhawk per poi arrivare ad includere alcune eroine DC a rotazione. Il film su Birds of Prey del DC Extended Universe vedrà il personaggio di Margot Robbie, Harley Quinn tra le principali protagoniste del film.

Grazie a PursueNews sappiamo che le riprese inizieranno il 14 gennaio 2019 e il titolo di lavorazione sarà Fox Force Five. Le riprese si svolgeranno a Los Angeles. Il nome del working title ha senso perché, come ci spiega ScreenRant, Fox Force Five era il nome di una serie televisiva fittizia che che non ha mai superato la produzione del suo pilot nel film Pulp Fiction. Mia Wallace (Uma Thurman) menziona lo spettacolo in una scena mentre parla della sua brevissima carriera nel mondo della recitazione e spiega che nella serie avrebbe avuto il ruolo di una delle 5 protagoniste in questo prodotto stile Charlie's Angels.

La descrizione dei personaggi della Fox Force Five vede la presenza di una ragazza bravissima nel lancio dei coltelli, una leader con i capelli biondi, una seduttrice francese, un'esperta di esplosivi afro-americana e una ragazza giapponese esperta nelle arti marziali. Nulla di più azzeccato per definire anche le Birds of Prey, giusto? Non ci resta che attendere l'arrivo di gennaio e le conseguenti prime notizie al riguardo.