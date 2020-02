Birds of Prey: rivelato il punteggio Rotten Tomatoes del film DC

Sono arrivate in rete le prime recensioni di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, l'atteso film con Margot Robbie in arrivo domani anche nelle sale Italiane, e stando ai dati pubblicati da Rotten Tomatoes sembra proprio che il film sia riuscito a conquistare i favori della stampa internazionale.

Su un totale di 49 recensioni, infatti, il film DC ha raggiunto un indice di gradimento del 92%, risultato molto superiore, per esempio, a quello ottenuto nel 2016 da Suicide Squad (26%) e addirittura distante anche dall'accoglienza riservata a Joker (68%), il quale domenica si presenterà agli Oscar forte di ben 10 nomination.

Al momento non è invece disponibile l'Audience Score, visto che il film debutterà negli Stati Uniti un giorno dopo la release italiana. Secondo le ultime previsioni del box office, Birds of Prey potrebbe debuttare con un incasso globale di 110-125 milioni di dollari, ma per avere i dati concreti dovremo aspettare ancora qualche giorno.

Il film, lo ricordiamo, arriverà nei cinema italiani il 6 febbraio e vedrà nel cast Margot Robbie al suo ritorno nei panni di Harley Quinn. Insieme a lei troveremo Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco e Ewan McGregor nei panni di Maschera Nera.

Per altri approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di Birds of Prey.