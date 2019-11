Birds of Prey: rivelato un nuovo 'Neon Logo' alla Complex Con di Long Beach

Nel corso dell'ultima Complex Con tenutasi a Long Beach la Warner Bros. ha rivelato attraverso vari cartelloni pubblicitari un nuovo e coloratissimo "Neon Logo" di Birds of Prey, il film tutto incentrato su Harley Quinn e il suo nuovo gruppo al femminile.

Il logo in questione mostra le tre lettere principali che compongono il titolo della pellicola (BOP) che al loro interno prendono la forma di diverse armi utilizzate dal team al femminile, come l'ormai iconica mazza da baseball utilizzata dal personaggio principale, che torna ad avere il volto di Margot Robbie dopo il suo esordio nel DCEU nel precedente e criticatissimo Suicide Squad.

Adesso non ci resta che attendere ancora qualche mese prima di vedere Birds of Prey (E La Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) in sala dal 6 febbraio 2020, sperando nell'arrivo almeno di un ultimo trailer ufficiale dopo il full trailer diffuso qualche settimana fa. In precedenza, Ewan McGregor aveva potuto anticipare alcuni aspetti interessanti della nuova pellicola, come il suo rapporto con la misoginia: "I misogini nei film sono spesso molto estremi: stuprano e picchiano le donne... Ed è legittimo rappresentarli così, perché ce ne sono di tipi così, e sono ovviamente i peggiori. Ma nei dialoghi di Birds of Prey, c'è sempre un'allusione alla misoginia nella vita di tutti i giorni, a quelle cose che diciamo noi uomini a cui non facciamo nemmeno caso, al mansplaining... Tutto questo è presente nel copione in maniera molto sottile. E io l'ho trovato brillante", o ancora della relazione tra il suo villain e l'era del presidente Trump, al quale aderirebbe completamente: "Si tratta di un grandissimo narcisista, a tal punto da non aver più idea di cosa sia la vita o le persone che lo circondano, dalla pelle così sottile e che vuole solo essere costantemente al centro dell'attenzione".

Tra gli altri progetti DC Films in uscita vi ricordiamo Wonder Woman 1984 (l'uscita del trailer è attesa per dicembre), The Batman, The Suicide Squad, The Trench e Aquaman 2.