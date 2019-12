Birds of Prey, rivelati i nuovi poster ufficiali e la descrizione del prossimo trailer

La Warner Bros. ha pubblicato una nuova serie di character poster per Birds of Prey e la fantasmagorica emancipazione di Harley Quinn per il CCXP Brasile di stasera, con addirittura un trailer inedito realizzato appositamente per l'evento.

Sfortunatamente a quanto pare il filmato non è destinato ad essere caricato online - almeno per il momento - quindi, se siete curiosi, dovrete accontentarvi della descrizione che vi riportiamo qui sotto. Per qualche breve anticipazione, vi segnaliamo che nel nuovo filmato viene mostrato Maschera Nera con la sua iconica maschera, beh, nera e la scena in cui Harley Quinn rompe la sua relazione con Joker.

Ecco la descrizione:

"La scena iniziale del film è stata effettivamente proiettata in apertura al trailer, e ha mostrato la rottura di Harley con Joker e il tentativo della ragazza di iniziare una nuova vita a Gotham. Ottiene un nuovo posto, un paio di iene da compagnia (Wayne e Bruce) e ... fa esplodere la Ace Chemicals. Il trailer vero e proprio inizia in modo simile, prima che i personaggi secondari arrivino sotto i riflettori. Ci sono varie nuove sequenze delle protagoniste in azione e Dinah Lance viene vista usare il suo Canary Cry tipico dei fumetti. C'è anche una scena in cui Roman Sionis che indossa quella che è stata descritta come una maschera nera."

A margine, vi segnaliamo che in calce all'articolo potete ammirare i nuovi poster ufficiali.

Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura scritta dalla sceneggiatrice di Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey vede da Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Rosie Perez nei panni di Renee Montoya, Chris Messina nei panni di Victor Zsasz, Ewan McGregor nel ruolo di Black Mask e Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn. Nel cast anche Ali Wong, Robert Catrini e Michael Masini.

Birds of Prey uscirà nelle sale il 7 febbraio 2020.

Per altri approfondimenti guardate un nuovo poster ufficiale e una nuova immagine di Birds of Prey.