Birds of Prey, rivelati tutti i contenuti speciali dell'edizione home-video

La scorsa settimana vi abbiamo riferito che la Warner Bros. distribuirà Birds of Prey con largo anticipo sul mercato home-video, così da fornire ai suoi fan una via di fuga in più dalla quarantena imposta dall'epidemia di Coronavirus.

In queste ore sono state rivelate anche le informazioni relative ai contenuti speciali che saranno disponibili nell'edizione casalinga del film di Cathy Yan, e come al solito ve li riportiamo qui sotto:

Birds of Prey: Birds of a Feather

Grime and Crime

Wild Nerds

Romanesque

Sanity is Sooo Last Season

A Love/Skate Relationship

Gag Reel

Nel film Margot Robbie riprende il ruolo di Harley Quinn già impersonato in Suicide Squad, ma questa volta insieme a lei ci saranno Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary ed Ella Jay Basco in quelli di Cassandra Cain, mentre Ewan McGregor e Chris Messina saranno rispettivamente i villain Black Mask e Victor Zsasz. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson (Bumblebee), che per DC Films sta anche scrivendo le sceneggiature di The Flash e Batgirl, ed è ispirata ad un'idea di Margot Robbie, anche produttrice del film.

Nei fumetti, le Birds of Prey sono una squadra di supereroine che nel corso della sua storia editoriale ha incluso anche Oracle/Batgirl, Black Canary, Cacciatrice, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen e Katana, personaggio interpretato da Karen Fukuhara nel Suicide Squad del 2016.

Per il film è previsto un sequel, il cui destino però non è affatto assicurato a causa degli incassi del primo capitolo, molto al ribasso rispetto alle aspettative. Per altre notizie, guardate questa fan-art che immagina Ana de Armas nel ruolo di Poison Ivy.