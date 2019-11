Birds of Prey, le riprese aggiuntive avrebbero migliorato il film 'drasticamente'

Qualche mese fa i primi test-screening per Birds of Prey avevano gettato un'ombra inquietante sulla qualità del nuovo film DC e Warner Bros. con Margot Robbie, ma adesso le nuove voci mostrano maggiore entusiasmo.

In un nuovo report di Variety sul futuro della DC Films, infatti, un insider afferma che le sessioni di riprese aggiuntive che sono state prodotte quest'estate hanno "migliorato drasticamente la ricezione delle proiezioni di prova, e adesso lo studio è sicuro che Birds of Prey sarà un successo quando aprirà a febbraio".

Il rapporto conferma anche che Birds of Prey sarà classificato rated-R film quando arriverà nei cinema il 7 febbraio 2020, anche se non avrà lo stesso tono cupo di Joker (dal trailer ufficiale, è lecito aspettarsi qualcosa di più vicino a Deadpool).

Il film vanta un cast di prim'ordine con Margot Robbie che riprende il ruolo di Harley Quinn da Suicide Squad di David Ayer (tornerà anche in The Suicide Squad di James Gunn, in uscita ad agosto 2021), e le new entry Mary Elizabeth Winstead (Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), ed Ella Jay Basco(Cassandra Cain) e Rosie Perez (la detective di Gotham Renee Montoya). I villain saranno Ewan MacGregor e Chris Messina, nei panni rispettivamente di Black Mask e Victor Zsasz.

Il film è diretto da Cathy Han su una sceneggiatura di Christina Hodson, al lavoro anche su uno script per uno stand-alone su Batgirl. Variety, nel suo rapporto, fa sapere che la Warner Bros. punterà molto sui personaggi DC appartenenti alla sfera di Gotham City, con i membri cast di Birds of Prey e di The Batman di Matt Reeves che hanno in pugno dei contratti con opzioni per diversi sequel e spin-off, qualora i due film dovessero ottenere i riscontri positivi che lo studio si aspetta.