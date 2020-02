Birds of Prey, per la regista Ewan McGregor è il perfetto Maschera Nera

Mancano ormai pochi giorni all'arrivo nelle sale di Birds of Prey, il nuovo film DC che vedrà il debutto di Ewan McGregor nei panni del villain Maschera Nera. A proposito del personaggio, la regista Cathy Yan ha parlato del contributo di McGregor in una recente intervista con Comicbook.com.

"Ci siamo divertiti molto a creare Roman insieme" ha detto la Yan. "Il suo passato, la sua backstory, il modo in cui agisce è tutto stato scritto, ma Ewan è una persona molto divertente quindi alcune delle mie battute preferite, o alcuni dei miei dialoghi preferiti di Roman, le ha improvvisate lui sul momento. Questo fa parte del fascino di Roman, Ewan è stata la scelta giusta per il naturale carisma che ha portato al ruolo e perché è dannatamente divertente, e non puoi fare altro che adorarlo."

Sull'umorismo di Maschera Nera ha poi aggiunto: "Può farti ridere insieme a lui e allo stesso tempo farti sentire a disagio perché stai ridendo, e subito dopo può fare qualcosa di davvero, davvero terribile e ciò lo rendere un personaggio ancora più interessante."

In arrivo nei cinema italiani il 6 febbraio, il film vedrà anche il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn. Nell'attesa vi lasciamo alla trailer di Birds of Prey e alla recente clip con Harley Quinn e Maschera Nera.