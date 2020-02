Birds of Prey, anche la regista Cathy Yan vorrebbe vedere Harley e Poison Ivy nel sequel

Cathy Yan, regista del nuovo Birds of Prey, ha dichiarato di voler vedere Harley Quinn interagire con Poison Ivy in un eventuale sequel del cinecomic DC Films.

Parlando con The Wrap, la regista ha discusso del suo interesse nel vedere i due personaggi interagire sullo schermo: "Mi piacerebbe vedere Poison Ivy e mi piacerebbe sicuramente cosa innescherebbe una relazione con Harley Quinn".

Il duo Harley Quinn/Poison Ivy è diventato recentemente popolare grazie ai fumetti e alla serie televisiva animata del servizio di streaming DC Universe. Poison Ivy è assente dal grande schermo dal 1997, anno di uscita di Batman & Robin, film di Joel Schumacher nel quale era interpretata da Uma Thurman.

Per quanto riguarda il futuro di Harley Quinn, che come sappiamo tornerà in The Suicide Squad di James Gunn, la Yan ha dichiarato: "Non lo so - penso che la gente non sia ancora pronta a lasciar andare Harley Quinn e non credo che Margot voglia rinunciarci. Quindi ... speriamo."

Insomma, tutto sembra indicare che un Birds of Prey 2 sarà presto annunciato, soprattutto se il primo capitolo attualmente in programmazione nei cinema di tutto il mondo dovesse rispettare le rosee previsioni di incasso al box office mondiale, che suggellerebbero l'ottimo risultato ottenuto dalle recensioni della critica.

