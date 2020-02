Birds of Prey punta a un debutto domestico da oltre 50 milioni

A un giorno dall'uscita del film nelle sale americane (in Italia debutta oggi), l'Hollywood Reporter ha reso note le ultime previsioni di incasso per Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), l'atteso film che vede Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Dopo l'ottima accoglienza della critica internazionale, testimoniata da un punteggio Rotten Tomatoes sopra il 90%, la pellicola DC ora punta ad un debutto domestico da oltre 50 milioni di dollari. Per quanto riguarda il botteghino internazionale, invece, gli analisti indicano un potenziale primo weekend da 110-125 milioni.

Buone notizie dunque per la Warner Bros., che potrebbe recuperare il budget di produzione del film (80-90 milioni) già alla prima settimana di programmazione. Con l'uscita di Birds of Prey si apre ufficialmente (e sembra in maniera positiva) la nuova stagione di cinecomic, con Wonder Woman 1984 atteso invece per il prossimo giugno, per restare in casa DC Films.

Diretto da Cathy Yan, il film include nel cast anche Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead ed è disponibile nelle sale italiane a partire da oggi, 6 febbraio. Per altri approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Birds of Prey e le parole della regista sul paragone con John Wick (Chad Stahelski ha infatti curato le scene d'azione del film).