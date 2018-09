Birds of Prey: primi nomi per Maschera Nera, ci sarà Batman?

Dopo la notizia del casting di Mary Elizabeth Winstead e di Jurnee Smollett-Bell in Birds of Prey (dove interpreteranno i ruoli della Cacciatrice e di Black Canary), arrivano i primi report che riguardano il villain della storia.

Secondo le prime indiscrezioni lanciate da Variety, la Warner Bros. Pictures punterebbe su Ewan McGregor o su Sharlto Copley come possibili volti del villain del cinecomic, che dovrebbe essere Maschera Nera. Non è chiaro se la Warner abbia già contattato i due attori oppure sia solo una dream list a cui punterebbe lo studio al momento. Inoltre, il sito afferma che Sam Rockwell, già interprete di Justin Hammer in un altro cinecomic (ma della Marvel), avrebbe rifiutato il ruolo.

Deadline, intanto, afferma che il film dovrebbe svolgersi a Gotham City e precisa "è una Gotham non protetta da Batman". Questo, chiaramente, lascia spazio a svariate speculazioni: dove è finito Batman? Perché in Birds of Prey non ci sarà? Il fatto che Gotham "non sia protetta da Batman" potrebbe, secondo speculazioni dei fan, confermare l'abbandono di Ben Affleck nel ruolo oppure dare alla Warner una possibilità per un softreboot del personaggio, affidando la parte - successivamente - ad un altro attore.

Vi ricordiamo che il cinecomic diretto da Cathy Yan sarà in sala a partire dal febbraio 2020.