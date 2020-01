Birds of Prey, le prevendite superano già quelle di Wonder Woman e Suicide Suicide

Se il buongiorno si vede dal mattino, la prossima settimana Birds of Prey potrebbe riuscire a superare le iniziali aspettative degli analisti del box office, dato che in un solo giorno ha venduto più prevendite di Wonder Woman e Suicide Squad.

Secondo un rapporto sulle anteprime del famoso sito Atom Tickets, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) non solo ha superato i numeri delle anteprime del film di David Ayer e di Patty Jenkins, ma è anche la terza migliore uscita della DC film in termini di prevendite, con il secondo posto conquistato da Aquaman e il primo posto in mano a Joker.

Ad inizio 2020, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è stato incluso nella top ten della Atom della lista dei film più attesi, stilata da un sondaggio su oltre 1.000 intervistati.

Ricordiamo che il film è stato diretto da Cathy Han e scritto da Christina Hodson, contemporaneamente a lavoro sulla sceneggiatura di uno standalone su Batgirl. Nel cast, oltre a Margot Robbie nei panni della protagonista Harley, anche Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Ewan McGregor (Maschera Nera) e Chris Messina (Victor Zsasz).

Il film sarà ambientato dopo gli eventi di Suicide Squad di Ayer, con la Robbie che tornerà anche nel sequel/reboot The Suicide Squad, film scritto e diretto da James Gunn in uscita ad agosto 2021.

Per altre notizie vi rimandiamo alla prima clip del film e ai personaggi DC che potrebbe comparire in un eventuale sequel.