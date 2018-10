Birds of prey potrebbe avere un altro titolo, Matthew Libatique è a bordo

Il direttore della fotografia dietro Iron Man ed il recente Venom, Matthew Libatique, è il direttore della fotografia scelto per Birds of Prey, nuovo adattamento cinematografico della DC Comics in fase di pre-produzione avanzata.

Lo ha svelato proprio lui nel corso di una recente intervista dove, fra le altre cose, ha svelato che il titolo del film potrebbe subire una variazione e che, di conseguenza, Birds of Prey non è ancora il titolo ufficiale del progetto: "Sto preparando un film chiamato Birds of Prey, anche se probabilmente il titolo sarà differente. E' un progetto della Warner Bros., con la regista Cathy Yan, che ha diretto un film cinese chiamato Dead Pigs. Sono eccitato. E' sempre nel genere dei cinecomics ma stavolta ambientato nell'universo della DC, non l'universo Marvel con il quale collaboro spesso. Margot Robbie sarà la protagonista, il che è straordinario. Ci sarà un po' di storia di origini dentro, il che è intrigante.".

La regia del film è affidata a Cathy Yan. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 febbraio 2020. Il film è una sorta di spin-off di Suicide Squad, arrivato nei cinema nel 2016, dove la Quinn interpretata dalla Robbie esordiva sul grande schermo. In preparazione ci sono anche un film chiamato Joker vs. Harley Quinn e Suicide Squad 2.