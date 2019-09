Birds of Prey: ecco il poster ufficiale con la Harley Quinn di Margot Robbie

Dopo aver visto le tre protagoniste nelle cover targate DC Comics, Warner Bros. ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale di Birds of Prey che mostra il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn insieme agli altri comprimari.

Se la protagonista di questo coloratissimo poster - che trovate come sempre in calce alla notizia - è Harley Quinn, l'immagine offre anche un primo sguardo ufficiale alla Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead, alla Black Canary di Jurnee Smollett-Bell e a Ewan McGregor nei panni di Black Mask.

Una prima occhiata al film in realtà l'abbiamo data grazie ai leak del teaser pubblicato in esclusiva nei cinema con l'uscita di IT - Capitolo 2, molti dei quali sono stati già rimossi dal web. Dopo la simpatica apparizione della protagonista che prendeva in giro Pennywise, il filmato dava un'idea delle atmosfere e il tono del film.

Dopo aver concluso le riprese in primavera, il cast è tornato sul set di Birds of Prey per girare alcune scene d'azione aggiuntive sotto la supervisione del regista di John Wick, Chad Stahelski. Il resto del film è stato invece girato da Cathy Yan e scritto da Christina Hodson.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) debutterà nelle sale il 7 febbraio 2020. Che ve ne pare di questo poster ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti.