Birds of Prey, molto positive le prime previsioni al box office

Il primo cinecomic del 2020 sarà Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn), nuovo progetto DC Films che vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni della celebre anti-eroina di Gotham City.

A poche settimane dall'uscita, fissata per il 7 febbraio 2020, l'anticipazione tra i fan si fa sempre più crescente e le prime proiezioni degli analisti guardano ad un'apertura molto simile a quella di Shazam!, con l'attuale tracciamento che prevede il debutto del film tra i $40 e i $60 milioni di dollari nel primo fine settimana.

Stando a queste previsioni, e soprattutto a seconda di come varieranno, Harley Quinn potrebbe trovarsi ad affrontare i numeri di apertura più bassi per un film DCEU fino ad oggi. Lo slot inferiore è attualmente occupato appunto da Shazam!, che ha iniziato il suo botteghino domestico con $53,5 milioni per fermarsi a $363,6 milioni in totale.

Il film è scritto da Christina Hodson ed è stato diretto da Cathy Yan, con un budget di produzione stimato tra $75 e gli $85 milioni di dollari, cosa che lo rende anche il film DC più economico ad oggi. Box Office Pro prevede inoltre che Birds of Prey finisca la sua corsa al botteghino nazionale con un totale compreso tra $100 e $150 milioni nelle vendite di biglietti - risultato molto simile a Shazam!, che ha terminato la sua corsa domestica guadagnando $140 milioni.

Insomma prime previsioni che non urlano esattamente al miracolo, ma staremo a vedere.

