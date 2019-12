Birds of Prey, ecco perché il look di Harley Quinn è stato modificato così tanto

Harley Quinn si prepara ad una nuova fase della sua vita in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ed è per questo che il personaggio di Margot Robbie avrà un look totalmente diverso rispetto a quello visto in Suicide Squad.

Erin Benach, la costumista del film DC, parlando con Collider ha esplorato proprio questo aspetto del film di Cathy Yan.

"Dietro la sua storia c'è sempre qualcosa di un po' fuori dal mondo e un po' pazzo, forse è un modo per mettere in guardia il mondo da ciò che potrebbe fare. Abbiamo sempre voluto creare qualcosa che potesse dare la sensazione che Harley indossasse vestiti realizzati da se. E' come se quei pantaloncini se li fosse colorata da sola, o come se si fosse rammendata la giacca che indossa. Ecco perché ha questo look. Restituisce il suo folle senso dell'umorismo."

La costumista ha aggiunto: "La nascita del suo nuovo look è data dalla volontà di guardare il personaggio e quindi anche di tenermi lontano dalla sua natura per creare qualcosa di nuovo ma allo stesso tempo ispirato ai fumetti. Abbiamo iniziato con quei personaggi e tutti i loro look e sono stata in grado di vedere cosa era stato fatto nelle diverse versioni dei fumetti nel corso degli anni. Penso che abbiamo preso molto del retroscena e della personalità dei fumetti e poi abbiamo usato il mondo che stavamo creando con questa Gotham per farci ispirare questi costumi”.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove immagini di Birds of Prey.