Birds of Prey è la peggior apertura DC dai tempi di Jonah Hex

Birds of Prey, nuovo cinecomic DC Films prodotto e interpretato da Margot Robbie, nonostante le rosee previsioni e i dati di prevendita, aprirà ben al di sotto delle aspettative, con circa $34 milioni da 4.236 siti del Nord America.

Dopo aver incassato $13 milioni di dollari venerdì da 4.236 schermi, si stima che il film incasserà nel suo week-end di apertura fra i $30 e i $35 milioni (nei soli USA), il che rappresenterebbe l'esordio più basso per un adattamento DC Comics dall'apertura di $5,3 milioni di dollari di Jonah Hex, uscito nel 2010.

Con un budget stimato di $80 milioni di dollari, si tratta di un grosso crollo a livello economico, che potrebbe essere colmato soltanto da ottimi incassi a livello globale (ma la Cina, come sappiamo immobilizzata dall'epidemia di Coronavirus, non dovrebbe rappresentare un fattore importante, come invece è di solito).

E' un'inversione dal 27% rispetto a Suicide Squad, che invece aprì con $133,7 milioni e arrivò a fine corsa a $746 milioni in tutto il mondo (ma con un budget di $150 milioni). Il risultato è ancora più sorprendente perché, negli USA, Birds of Prey è l'unica nuova uscita diffusa per i multiplex questo fine settimana.

Intanto Bad Boys for Life di Sony, che ha dominato le classifiche per tre week-end di fila, guadagna la seconda posizione con altri $12 milioni di dollari, cifra che lo porterà oltre i $165 milioni in Nord America. Al terzo posto il favorito della stagione dei premi, 1917, che incassa altri $9 milioni di dollari innalza il suo totale a $132 milioni dopo sette settimane di programmazione in Nord America.

Infine, al suo nono fine settimana, Jumanji: The Next Level si contenderà il quarto posto con il Dolittle: entrambi i film hanno incassato altri $6 milioni di euro.

Per altri approfondimenti vi rimaniamo alla nostra recensione di Birds of Prey e ad uno speciale sulla rinascita della figura della donna al cinema.