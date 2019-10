Birds of Prey, il nuovo poster rende omaggio alla sitcom Friends

Dopo il primo trailer ufficiale di Birds of Prey, la Warner Bros. in occasione del New York ComicCon ha presentato anche un nuovo poster promozionale per l'atteso cinecomic con Margot Robbie.

Il manifesto, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, vede le protagoniste accomodate su un divano che il grande pubblico riconoscerà immediatamente: si tratta dell'iconico pezzo d'arredamento di Friends, celebre sitcom anni '90 molto amata dagli appassionati del piccolo schermo.

La scelta, oltre ad essere piuttosto divertente, diventa anche interessante nel momento si vanno a ripescare alcune dichiarazioni della co-protagonista Mary Elizabeth Winstead, interprete della Cacciatrice, che qualche settimana fa aveva definito il film come un "grande film degli anni '90".

A quanto pare quel decennio è stato fondamentale per la realizzazione del film, e non a caso è proprio nel '92 che Paul Dini creò il personaggio di Harley Quinn, durante un celebre episodio della serie televisiva animata di Batman. Il debutto sulle pagine dei fumetti sarebbe avvenuto due anni dopo, nel '94, stesso anno dell'inizio di Friends. Insomma, tutto fa pensare che dovremo aspettarci parecchi easter-egg e riferimenti a quell'epoca.

A questo proposito, nel ricordarvi che il film arriverà in tutto il mondo dal prossimo 7 febbraio, vi rimandiamo ad un articolo di recente pubblicazione dedicato a tutte le citazioni presenti nel trailer di Birds of Prey.