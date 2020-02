Birds of Prey: il nuovo cinecomic DC Films contiene delle scene post-credit?

Birds of Prey è arrivato nelle sale cinematografiche italiane, e come da tradizione, in vista dell'ampia affluenza per il week-end, pubblichiamo questo articolo per dissipare uno dei dubbi più diffusi in relazione ai cinecomics: scene post-credit si o scene post-credit no?

Nonostante Birds of Prey, sulla falsa riga di Deadpool, si diverta a sovvertire i canoni dei film tratti dai fumetti, ha sicuramente qualcosa di canonico per cui vale la pena trattenersi fino alla fine dei titoli di coda, dato che la Warner Bros. ha inserito una scena finale nascosta.

Ma c'è un motivo se non abbiamo bollato la news come spoiler: la sequenza infatti è completamente staccata dal resto del film, e non rivela nulla in relazione ad eventuali sequel o affini. Detto ciò, qualora voleste mantenere intatto l'effetto sorpresa, interrompete qui la lettura e passate alla prossima notizia sul nostro sito.

A chi è rimasto, invece, diciamo: i titoli di coda di Birds of Prey andranno avanti spediti fino alla fine, ma quando il logo della Warner Bros. scomparirà dallo schermo ritroveremo Harley Quinn (Margot Robbie), intenta a continuare la sua narrazione Harley parlando direttamente al pubblico. Proprio come Deadpool, l'antieroina si chiederà come mai siete rimasti ancora seduti, e come premio si offre di rivelarvi un grosso segreto. A quel punto dice: "Il vero nome di Batman è ...", ma a quel punto il film si conclude davvero, senza che la protagonista abbia svelato la preziosa informazione. Chissà quanti usciranno dalla sala con un nuovo tarlo col quale tormentarsi.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Birds of Prey e ad un saggio sul ruolo della donna nel cinema contemporaneo.