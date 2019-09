Birds of Prey, dei nuovi poster annunciano l'arrivo del trailer

Dopo un primo teaser che annunciava l'imminente arrivo del trailer di Birds of Prey, ecco anche dei nuovi, sgargiantissimi poster.

Se non vedete l'ora di scoprire cosa combineranno Margot Robbie e la sua gang in Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), sappiate che non dovrete aspettare poi molto... Almeno per il trailer.

Secondo quanto riportato anche sugli sparaflashanti poster diffusi oggi da Warner Bros., nella giornata di domani, martedì 1 ottobre, arriverà infatti il primo trailer del film con protagoniste Harley Quinn (Margot Robbie), Helena Bertinelli/Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Dinah Lance/Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Renee Montoya (Rosie Perez).

La pellicola diretta da Cathy Yan, che secondo l'attrice Mary Elizabeth Winstead sarà qualcosa di mai visto prima per quanto riguarda i film sui supereroi, arriverà nelle sale il prossimo febbraio, ma non sappiamo ancora molto al riguardo, se non che Black Mask (Ewan McGregor) sarà l'antagonista del gruppo, avendo rapito la giovane Cassandra Cain (Ella Jay Basco), che le ragazze stanno cercando di portare in salvo.

L'Harley Quinn di Margot Robbie tornerà inoltre in un altro dei film targati DC in programma il prossimo anno, The Suicide Squad di James Gunn, di cui è da poco stato confermato il cast al completo.