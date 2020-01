In Birds of Prey non ci saranno molti riferimenti al DC Extended Universe

La posizione di Birds of Prey nei confronti degli altri film del DC Extended Universe non è sempre stata chiarissima: molti fan si sono chiesti, in questo periodo precedente all'uscita del film, quanto fosse necessario aver visto i film precedenti prima di avvicinarsi alle nuove avventure di Harley Quinn.

Con la certezza dell'eliminazione del Joker di Jared Leto, però, il sentore di un distacco sempre più marcato dall'universo cinematografico DC si era fatto più intenso; a confermare questa sensazione arrivano adesso le parole della sceneggiatrice di Birds of Prey, Christina Hodson.

"Non voglio anticiparvi troppo. Dico solo che questo è assolutamente un film a sé stante. Abbiamo sempre voluto raccontare una storia che stesse in piedi da sola, nella quale possiate sentirvi perfettamente coinvolti sia che abbiate già visto gli altri film, sia che abbiate già conosciuto Harley Quinn, sia che siate alla vostra prima esperienza in quest'universo" ha spiegato Hodson.

Sulla questione si era soffermata anche Margot Robbie qualche tempo fa, spiegando l'assenza di Joker da Birds of Prey; sempre la protagonista del film aveva poi spiegato i motivi per cui la produzione di Birds of Prey fosse andata così a rilento. Il film di Cathy Yan debutterà nelle sale italiane a breve, il prossimo 6 febbraio.