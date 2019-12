Birds of Prey non sarà in alcun modo collegato a Suicide Squad

Suicide Squad resta uno dei più grandi misteri del cinema targato DC: con l'annuncio del reboot/sequel di James Gunn e dell'imminente Birds of Prey con protagonista Harley Quinn, la reazione spontanea è stata quella di chiedersi se ci saranno riferimenti espliciti nei due film all'opera di David Ayer.

Su ciò che vedremo nel The Suicide Squad di Gunn, in effetti, non si hanno ancora notizie certe: molto probabilmente si tratterà di un reboot in piena regola che azzererà quanto visto finora, ma il beneficio del dubbio resterà probabilmente valido fino all'esordio del film.

E Birds of Prey, allora? Beh, anche in questo caso pare proprio che di Suicide Squad ci sarà poco o nulla: il Joker di Jared Leto è stato brutalmente fatto fuori (Margot Robbie vuole esplorare la vita di Harley Quinn senza una relazione) e, stando a quanto dichiarato dalla regista Cathy Yan, non vedremo altri riferimenti a quanto accaduto nel film del 2017.

"È una bella sfida, perché ovviamente volevamo omaggiare sia i fumetti che i film girati prima di questo. E ovviamente abbiamo già visto Margot nei panni di Harley in Suicide Squad. Quindi sì, è stato impegnativo capire cosa volessimo tenere di quella versione di Harley. Ma questo è un film standalone e non è in alcun modo collegato a Suicide Squad, non è un sequel" ha spiegato Yan.

Novità sul fronte Rating, intanto: pare infatti che Birds of Prey sarà vietato ai minori di 18 anni.