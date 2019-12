Birds of Prey mostrerà la rottura di Harley Quinn e Joker dopo Suicide Squad

Fin dalle prime sinossi e immagini mostrate del nuovo e atteso Birds of Prey è stato subito chiara una cosa: il Joker di Jared Leto non sarebbe tornato nel ruolo, data la rottura con la Harley Quinn di Margot Robbie. La pellicola rivelerà i motivi della rottura tra i due.

A parlarne a ScreenRant nel corso di un'intervista è stata la regista della nuova pellicola, Cathy Yan, che ha rivelato come Birds of Prey mostrerà più da vicino il percorso personale di allontanamento di Harley Quinn dal Joker. La questione è molto importante dato che questo film non costituirà un sequel a Suicide Squad quanto più una storia parallela incentrata interamente sul viaggio di Harley Quinn. "Si tratta davvero della storia di Harley, così come delle altre ragazze che compongono il gruppo. E in qualche modo ognuna di queste storie riecheggia a sua volta nelle altre. Quindi quando abbiamo aggiunto il sottotitolo The Emancipation of One Harley Quinn, si tratta semplicemente della storia che lei porta avanti. All'inizio del film la troviamo già senza Joker e nel corso della pellicola lei capisce che non ha più bisogno di lui, che non ha bisogno di nessuno se non se stessa. Non deve per forza diventare amica di queste altre donne, ma si uniscono, e attraverso quell'unione si emancipano nel corso di tutto il film. E ovviamente una relazione davvero importante è quella che instaura con la piccola Cass".

In precedenza la stessa Robbie si era sentita molto confusa circa la relazione del suo personaggio con Joker nel primo film Suicide Squad: "La sua relazione con Joker nel primo film mi ha sempre confuso" ha detto l'attrice. "In questo invece la conosciamo lontana da Joker. E in effetti capisco la loro separazione. Credo che sia una situazione che tutti possono comprendere. Anche se lei fa saltare tutto in aria, e io ovviamente no, capisco i motivi che che l'hanno spinta a pensarla in un certo modo."

Per conoscere i veri motivi dell'allontanamento di Harley Quinn dal Joker dovremo attendere il 6 febbraio 2020, data in cui il film arriverà nelle sale italiane. Per le altre notizie, vi rimandiamo alla clip di Birds of Prey mostrata ai Game Awards.

Dopodiché sarà la volta di Wonder Woman 1984, atteso per il giugno successivo, ad andare a completare la selezione di film Warner/DC attesi per il prossimo anno.