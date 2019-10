Birds of Prey si mostra con il primo spettacolare trailer ufficiale!

Come promesso ieri dai nuovi poster di Birds of Prey, Warner Bros. ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale del film che vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Nel trailer, che potete trovare sia nella versione italiana che in quella internazionale rispettivamente in cima e in calce alla notizia, Harley Quinn annuncia la sua rottura definitiva con il Joker di Jared Leto e si prepara ad unirsi a Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead) e Black Canary (Jurnee Smollett-Bell). Il filmato ci offre inoltre un primo sguardo al carismatico Black Mask di Ewan McGregor.

Diretto da Cathy Yan, Birds of Prey comprende nel cast anche Ewan McGregor nei panni di Black Mask, ed Ella Jay Basco nel ruolo di Cassandra Cain, mentre Rosie Perez interpreterà Renee Montoya.

Il titolo completo del film sarà Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), e comprenderà dunque il particolare sottotitolo della versione originale. L’uscita nelle sale è prevista per il 7 febbraio 2020. Che ve ne pare di questo primo trailer ufficiale? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

La Harley Quinn di Margot Robbie tornerà anche in The Suicide Squad, per cui James Gunn ha da poco annunciato l'inizio delle riprese.