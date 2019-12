Birds of Prey: Megan Thee Stallion, Normani e Doja Cat nella colonna sonora ufficiale

Attraverso i rispettivi account sui social network, alcuni artisti hanno svelato il loro coinvolgimento nella soundtrack ufficiale di Birds of Prey, il cinecomic incentrato interamente sul team DC Comics tutto al femminile e capitanato dalla Harley Quinn di Margot Robbie.

Tra i primi nomi rivelati ci sono quelli di Megan Thee Stallion, Normani e Doja Cat, con quest'ultima intervenuta tramite il suo account Instagram a svelare che il suo prossimo singolo, dal titolo emblematico di Boss Bitch, apparirà nella soundtrack. L'annuncio è accompagnato da una foto della stessa cantante in costume di scena mentre regge l'iconica mazza da baseball "Good Night". Megan Thee Stallion è intervenuta pubblicando invece una serie di immagini sul suo Twitter tratte dal video musicale realizzato in collaborazione con Normani e qui la vediamo reggere il martelletto usato sempre da Harley Quinn.

C'è molta attesa non solo per il film di Cathy Yan ma anche, come si può notare dall'hype che queste immagini generano, per la colonna sonora, che ricordiamo essere stata uno dei piatti forti del precedente Suicide Squad, per la sua carica adrenalinica e scatenata (e considerando che Heathens dei Twenty-One Pilots è ancora oggi una hit radiofonica).

Oltre alla Robbie, Birds of Prey include anche la partecipazione di Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, Rosie Perez nei panni di Renée Montoya, Chris Messina nei panni di Victor Zsasz ed Ewan McGregor nel ruolo di Black Mask. Inoltre Ali Wong, Robert Catrini e Michael Masini sono stati assunti per ruoli tutt'ora avvolti nel mistero.

Nell'attesa di vederlo distribuito nelle nostre sale, il 6 febbraio 2019, vi rimandiamo alle ultime immagini di Total Film e alle parole della regista, che ha definito inaffidabile il ruolo da narratrice di Harley Quinn.