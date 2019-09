Birds of Prey, Mary Elizabeth Winstead parla delle particolarità della sua Cacciatrice

Oltre al ritorno di Margot Robbie con la sua Harley Quinn, Birds of Prey vedrà il debutto di Mary Elizabeth Winstead nei panni della Cacciatrice. Un personaggio che, stando all'attrice, avrà molto da dire nel film di Cathy Yan.

"E' un personaggio davvero particolare... E' strana, divertente e imbarazzante" ha detto la Winstead durante un'intervista con The Weap. "In un certo senso devi raccontare la storia di una ragazza che è cresciuta allenandosi per diventare un'assassina e non ha mai avuto degli amici, e non ha idea di come ambientarsi socialmente, e non sa fare altro che uccidere."

La Winstead ha poi aggiunto: "Abbiamo avuto modo di giocare intorno a questa cosa in un modo allo stesso tempo disturbante e divertente. Poter giocare con un personaggio di questo tipo è stata davvero una grande opportunità."

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) vedrà nel cast anche Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary ed Ewan McGregor nei panni di Black Mask, per un'uscita prevista nelle sale il 7 febbraio 2020.

In attesa dell'arrivo di un primo sguardo al film - l'unico teaser è stato mostrato in esclusiva nelle sale con l'uscita di IT - Capitolo 2 - vi rimandiamo allo splendido poster ufficiale con Harley Quinn e gli altri protagonisti.