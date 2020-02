Dopo Birds Of Prey Margot Robbie vorrebbe davvero un film sulle Gotham City Sirens

Purtroppo Birds Of Prey non ha incassato molto al lancio, ma ciò non significa che il personaggio di Harley Quinn verrà abbandonato. Dopo The Suicide Squad di James Gunn potrebbe arrivare anche un film sulle Gotham City Sirens, per la gioia di Margot Robbie.

C'è da dire che la situazione in casa Warner non è mai delle più limpide per quanto riguarda la gestione dei vari universi DC. Certi personaggi sono stati acclamati dal pubblico (Wonder Woman, Aquaman), mentre altri vivono periodi di amore ed odio. Se Birds of Prey non dovesse incassare quanto sperato nelle prossime settimane i vertici potrebbero decidere di mettere in soffitta l'idea dei team di villain tutti al femminile. Se così non fosse ci sarebbe ancora spazio per le Gotham City Sirens, progetto per ora in sospeso, alla cui regia doveva esserci quel David Ayer del primo Suicide Squad.

Margot Robbie si è detta "assolutamente interessata a far parte del film", anche se al momento non conosce la posizione degli studios in merito alla questione. Sarebbe comunque felice di esplorare la relazione tra Harley, Poison Ivy e Catwoman.

L'attrice ha poi dichiarato, ai microfoni di Screenrant, di essere molto affascinata dall'idea che questi film possano essere degli universi narrativi isolati, non necessariamente appartenenti alla stessa linea temporale. È una cosa che ha particolarmente apprezzato nei fumetti. Che sia un indizio su un DC Extended Universe meno coeso e meno legato al concetto di sequel?

Le parole di Margot Robbie fanno eco a quelle pronunciate dalle altre attrici di Birds of Prey: anche loro vorrebbero incontrare le Gotham City Sirens in futuro. Chissà, in un modo o nell'altro potrebbe succedere prima o poi.