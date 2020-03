Birds of Prey, Margot Robbie ha fatto tutti i suoi stunt e c'è un video che lo prova

Quella sfida fra John Wick e Harley Quinn di cui il web sta parlando in queste ore di quarantena, pare che Margot Robbie voglia vincerla a tutti i costi.

Sembra infatti per niente casuale la pubblicazione di un nuovo video dal dietro le quinte del set di Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) in cui l'attrice e produttrice del cinecomic DC Films viene immortalata alla prese con un clamoroso stunt: uno smacco per tutti i fan di Keanu Reeves, che avevano decretato vincitore il loro beniamino a priori in quanto autore di tutti i suoi stunt nella serie action di Chad Stahelski (che in questa faccenda potrebbe fare da arbitro, dato che ha diretto alcune scene d'azione di Birds of Prey).

Insomma, la sfida continua e adesso anche i fan della Robbie hanno qualcosa di concreto con cui rispondere: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che a causa della pandemia di COVID-19, la Warner Bros. ha distribuito Birds of Prey sulle piattaforme digitali in modo che i fan possano godersi il film comodamente da casa. Diretto da Cathy Yan e scritto da Christina Hodson, il sequel/spin-off di Suicide Squad di David Ayer include nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni della vigilante di Gotham City Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary, Chris Messina nel ruolo del sociopatico Zsasz ed Ewan McGregor in quello del villain Black Mask.