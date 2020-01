Birds of Prey, Margot Robbie spiega l'assenza del Joker di Jared Leto

Nel corso di un'intervista promozionale per Birds of Prey, il nuovo lungometraggio della DC Films e Warner Bros., la star Margot Robbie ha spiegato l'assenza del Joker di Jared Leto dal progetto.

Come sappiamo il film sarà una sorta di seguito di Suicide Squad di David Ayer, ma racconterà la storia dell'emancipazione di Harley Quinn, questa volta separata dal celebre criminale di Gotham che le permise di evadere dal carcere alla fine del film del 2016.

Il villain però com'è stato ampiamente anticipato non apparirà in Birds of Prey e la Robbie ha elaborato questa scelta, dicendo: "O sarebbe stata una storia completa su Harley e Joker, oppure Joker doveva essere fuori dai giochi. Volevo davvero vedere Harley in una banda di ragazze e sentivo che c'era un enorme gap nel mercato hollywoodiano, c'era bisogno di un film d'azione con un gruppo di sole donne. Mi sono resa conto che nessuno stava realizzando un film del genere e non riuscivo a capire perché, specialmente nell'ambito dei film tratti dai fumetti."

Birds of Prey arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 6 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo poster Imax del film e al nuovo spot ufficiale che mostra il costume da supereroina di Cacciatrice.

