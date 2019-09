Birds of Prey: Margot Robbie sfreccia sui pattini in un video dal set dei reshoot

Margot Robbie è tornata di recente sul set di Birds of Prey per i reshoot di alcune scene supervisionate da Chad Stahelski, il regista di John Wick, e il Daily Mail è riuscita a riprendere la sua Harley Quinn in azione.

Nel video diffuso dal tabloid, che potete visionare comodamente in calce alla notizia, vediamo la Robbie in fuga (o all'inseguimento?) mentre sfreccia su dei pattini. Vista la sua esperienza da stuntman oltre che da regista - in passato ha fatto da controfigura a Keanu Reeves nella trilogia di Matrix - Stahelski è stato chiamato dalla Warner Bros. per coreografare diverse scene d'azione.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), questo il titolo completo, arriverà nelle sale il prossimo febbraio ma al momento sappiamo davvero poco sulla trama del film, che di recente si è mostrato con un primo poster ufficiale.

Il primo teaser, invece, è stato lanciato in esclusiva nelle sale cinematografiche con l'uscita di IT - Capitolo 2, anche perché giocava ironicamente con i palloncini di Pennywise e Harley Quinn che affermava "Ne ho davvero abbastanza dei clown".

Diretto da Cathy Yan, il film vedrà nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni della Cacciatrice e Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary. Ewan McGregor invece interpreterà Black Mask.