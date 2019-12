Birds of Prey, Margot Robbie sulla rottura con Joker: 'Harley correrebbe subito da lui'

Intervistata da Empire, Margot Robbie ha approfondito lo stato d'animo di Harley Quinn dopo la rottura con il Joker di Jared Leto in vista di Birds of Prey.

"Sta cercando di uscirne a testa alta. Sembrava un modo realistico per affrontare una rottura" ha spiegato l'attrice, di ritorno nei panni del personaggio dopo aver esordito in Suicide Squad. "Non è facile essere una donna forte. È davvero difficile. Harley Quinn è un po' più simile a Courtney Love che a Debbie Harry in questo momento. Pensa 'Sono single, non ho bisogno di lui, che si fotta." Ma se il Joker gli scrivesse "Sei libera?", lei correrebbe subito da lui. Cadrebbe a pezzi."

Come già anticipato dal primo trailer di Birds of Prey, dunque, sembra proprio che il film di Cathy Yan esplorerà anche le conseguenza della rottura tra i due - non a caso il titolo originale Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn fa proprio riferimento all'emancipazione di Harley.

Primo cinecomic dell'anno che sta per iniziare, Birds of Prey arriverà nelle sale italiane il 6 febbraio nel 2020. Oltre alla Robbie, il film vedrà nel cast anche Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ella Jay Basco, Rosie Perez, Ewan McGregor e Chris Messina.