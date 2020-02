Birds of Prey, Margot Robbie rivela perché ha abbandonato la sua "carriera" da tatuatrice

Ospite da Jimmy Fallon per promuovere l'uscita nelle sale di Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, Margot Robbie ha rivelato di aver smesso di tatuare i suoi amici dopo aver quasi rovinato un matrimonio.

"Ho avuto alcune disavventure e ho capito che avrei dovuto smettere" ha detto la Robbie ridendo insieme al conduttore. "Non ero per niente preparata, ho comprato gli attrezzi su Ebay. Non avrei dovuto tatuare nessuno. Anche se le persone me lo hanno permesso! Li avevo avvertiti, gli avevo detto che non era brava a disegnare e non ero qualificata, ma me lo hanno lasciato fare comunque."

L'attrice ha poi raccontato una di queste sue "disavventure", avvenuta ad un matrimonio in Australia: "Avevamo bevuto molto e abbiamo pensato di farci dei tatuaggi abbinati... come se fosse un'ottima idea. Ho tatuato un'amica sulla schiena, e ad un'altra ho ricalcato un disegno che si era fatta con la penna. Quando gliel'ho mostrato mi ha detto 'Ah, non sapevo che dovessi tatuarmi questo." Con lei mi è andata bene, ma sapete chi ha reagito male? Sua madre, quando al matrimonio l'ha vista camminare verso l'altare da damigella d'onore con un tatuaggio rosso scarabocchiato sulla schiena."

Il film DC, lo ricordiamo, debutterà nelle sale italiane domani 6 febbraio. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Birds of Prey.