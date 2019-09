Birds of Prey: Margot Robbie e la regista in una nuova immagine dal set

Warner Bros. ha diffuso in rete una nuova immagine ufficiale dal set di Birds of Prey che ritrae la protagonista Margot Robbie nei panni di Harley Quinn e la regista del cinecomic in arrivo a febbraio, Cathy Yan.

L'immagine in questione compare all'interno di un nuovo video-analisi diffuso da WarnerMedia che si concentra sui progressi fatti in tema di diversità e integrazione all’interno dell’azienda. L'immagine è visibile andando avanti fino al minuto 1:12 del video in questione (che trovate in alto su questa stessa pagina). Dopo il breve teaser di Birds of Prey mostrato negli scorsi mesi, siamo tutti in attesa del full trailer ufficiale che dovrebbe arrivare a breve online.

La pellicola sarà presente con un suo panel, inoltre, al prossimo Comic-Con di New York; al momento le informazioni riguardanti il programma ufficiale dell'evento non parlano di filmati in anteprima né di trailer, ma tirano in ballo il lungometraggio diretto da Cathy Yan tramite diversi eventi, come una mostra dedicata ai costumi che gli attori hanno indossato per le riprese, da Harley Quinn (Margot Robbie) a Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) da Huntress (Mary Elizabeth Winstead) a Renee Montoya (Rosie Perez), con vari cartelloni promozionali per il film sparsi per tutta Manhattan.

Recentemente, Mary Elizabeth Winstead - che tra poco sarà nelle sale con Gemini Man - ha potuto descrivere brevemente la pellicola con la Robbie: "Dovete aspettarvi qualcosa di veramente divertente, un po' selvaggio e assolutamente unico nel genere. Ogni giorno su quel set lo abbiamo passato a fare qualcosa che sembrava davvero strano e divertente e diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai visto prima in questo genere. È stato incredibilmente eccitante farlo. Abbiamo lavorato sul serio".

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha una data d'uscita fissata al 6 febbraio 2020.