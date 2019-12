Birds of Prey, Margot Robbie parla del Rated-R e della relazione fra Harley Quinn e Joker

Nel corso di una recente intervista con Collider Margot Robbie, interprete e produttrice di Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) ha celebrato la scelta della Warner Bros. di concedere il rated-r al nuovo progetto DC Films.

"Nel film precedente mi sentivo come se fossi fin troppo censurata, ovviamente per adattarmi ad una classificazione PG, e molti dei personaggi che esistono nel mondo DC, a dire il vero, sono piuttosto oscuri. E molti di loro, ad esempio Cacciatrice, hanno un grave trauma infantile, o hanno gravi malattie mentali come Harley. Ma sentivo che a volte non puoi davvero approfondire certi argomenti se devi censurarti. E ho pensato: 'Non sarebbe liberatorio se non ci dovessimo preoccupare di questo?' Era questo il tono giusto per il film."

Sulla relazione con Joker e la sua assenza, l'attrice ha dichiarato:

"E' un qualcosa che ho esplorato molto in Suicide Squad, il primo film, questa sua co-dipendenza tra Harley e Joker, e ovviamente ha un'enorme influenza su di lei. Ma aveva una relazione con quel personaggio quando l'abbiamo vista per la prima volta sullo schermo. Volevo esplorare qual è la versione di Harley fuori da una relazione, e se è fuori da quella relazione per sua iniziativa o se lui l'ha presa a calci sul marciapiede. La relazione con Joker la riguarda ancora, ma in un modo molto diverso rispetto al primo film, e ho pensato che in questo modo avremmo potuto osservare un secondo aspetto delle sue personalità. E direi si, personalità, perché penso che sia un personaggio che ne abbia da vendere."

Birds of Prey arriverà il 7 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle prime analisi al box office e alle nuove immagini del film.