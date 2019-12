Birds of Prey, Margot Robbie apre già al sequel: 'Potremmo vedere nuovi personaggi'

Tra circa due mesi arriverà nei cinema di tutto il mondo Birds of Prey, nuovo progetto DC Films che la protagonista e produttrice Margot Robbie ha concepito originariamente durante la produzione di Suicide Squad.

Il film di Cathy Yan però sarà ambientato in una time-line parallela e sarà slegato dall'opera del 2016 diretta da David Ayer.

"È più una storia di origini per le Birds of Prey e racconta come questa versione del gruppo potrebbe unirsi", ha spiegato Robbie. Tra i personaggi che si incontreremo oltre ad Harley Quinn ci sono Black Canary, Cacciatrice e la detective del Gotham PD Renée Montoya, oltre ovviamente ai villain Black Mask e il serial killer Zsasz.

Tuttavia la star ha anticipato che, qualora il primo film dovesse avere successo, ci sono già alcune idee per un sequel, che includerà nuovi personaggi. "Il gruppo è in fase embrionale, si crea nel corso del film, quindi in futuro potrebbe esserci spazio per integrare altri personaggi. Nei fumetti del resto i supereroi entrano ed escono continuamente dalle Birds of Prey, la formazione è mutabile."

Chissà, forse la Robbie sta facendo riferimento a Batgirl, che come sappiamo non sarà in Birds of Prey in quanto la Warner Bros. vuole introdurla in un film stand-alone. Bisognerà anche vedere come questo film, e soprattutto quello di Batgirl, si collegherà (e se si collegherà) al The Batman di Matt Reeves per il quale la major ha apparentemente dei piani molto vasti per un Gotham-Verse.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.