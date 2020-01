Birds of Prey: il look fumettistico della Cacciatrice nel nuovo spot del film di Cathy Yan

Mary Elizabeth Winstead mostra il look fumettistico del suo personaggio in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ovvero la Cacciatrice. Una delle prime critiche dei fan rispetto al materiale pubblicato di Birds of Prey era proprio la mancata aderenza con il look dei fumetti da parte dei personaggi.

Una critica smorzata dall'ultimo trailer, che ha mostrato Roman Sionis (Ewan McGregor) con il look adatto per Black Mask.

E adesso, grazie all'ultimo spot mandato in onda, è stato rivelato che anche la Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead avrà un look molto simile a quello mostrato dal personaggio nei fumetti, con indosso anche la maschera presente nei racconti.



Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è l'ottavo film del DC Extended Universe, diretto da Cathy Yan, che vede il ritorno di Margot Robbie nelle vesti di Harley Quinn, personaggio già interpretato in Suicide Squad di David Ayer e che riprenderà anche nella versione di James Gunn, The Suicide Squad.

Dopo aver lasciato il Joker, Harley Quinn si unisce ad un gruppo composto da Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez), con l'obiettivo di salvare Cassandra Cain/Maschera Nera (Ella Jay Basco).

Gail Simone vorrebbe scrivere uno spin-off su Black Canary, mentre nel nuovo poster di Birds of Prey si vede il team femminile al completo. Potete trovare lo spot tv con la Cacciatrice al link di Reddit.