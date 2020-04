Birds of Prey: un look alternativo per Black Canary in questa fan art

Una nuova concept art pubblicata da Greg Hopwood su Instagram mostra alcuni look diversi di Black Canary, il personaggio di Birds of Prey interpretato da Jurnee Smollett-Bell. Black Canary appare per la prima volta sul grande schermo proprio nel film di Cathy Yan, con protagonista Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn.

Black Canary si è rivelato uno dei personaggi preferiti del film da parte dei fan. Non è chiaro se Black Canary sia destinata a comparire in altri film in cantiere ma dopo quello che gli spettatori hanno visto nel finale del film c'è molta attesa per il suo ritorno.

Il concept artist Greg Hopwood ha condiviso alcune fan art che svelano diversi look possibili riguardo il personaggio.



Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn vede protagonista l'ex fidanzata del Joker, interpretata da Margot Robbie, che s'imbatte in Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) e l'agente di polizia Renee Montoya (Rosie Perez).

Dopo la scomparsa di Batman, sono le Birds of Prey ad operare come vigilanti a Gotham City. Al fine di salvare la vita della piccola Cassandra Cain, minacciata da Black Mask (Ewan McGregor), le Birds of Prey faranno di tutto per proteggerla.

Nei giorni scorsi Birds of Prey ha avuto il suo honest trailer, una versione esilarante del trailer che spesso viene realizzata da Screen Junkies.

Cathy Yan ha parlato del flop di Harley Quinn, affermando che molti sono partiti prevenuti in quanto film totalmente al femminile.