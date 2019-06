Birds of Prey: un leak svela il nuovo look di Harley Quinn!

E' emersa in rete una nuovo foto promozionale di Birds of Prey, la nuova pellicola targata Warner Bros. e DC che riporterà su grande schermo l'amatissima Harley Quinn di Margot Robbie.

L'immagine, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, è stata leakata su Instagram e ci mostra uno dei tanti nuovi look che Harley Quinn sfoggerà nel film. Nei mesi scorsi, infatti, le foto emerse dal set del film hanno già anticipato molti abiti diversi per il personaggio.

Le riprese di Birds of Prey sono terminate lo scorso aprile e recentemente è stato avvistato un primo poster ufficiale: essendo l'uscita del film prevista per febbraio 2020 possiamo aspettarci un primo teaser nei prossimi mesi. Qui potete trovare il poster di Birds of Prey che abbiamo citato.

Un'ottima occasione per vedere in azione Harley Quinn e i personaggi di Mary Elizabeth Winstead e Rosie Perez sarebbe l'imminente San Diego Comic-Con, ma la Warner Bros. quest'anno ha rinunciato alla solita presenza nella sala H.

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), questo il titolo completo del film, firmerà la seconda apparizione di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn in attesa di vederle nuovamente nel sequel/reboot di Suicide Squad affidato a James Gunn.