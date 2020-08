Birds of Prey, Jurnee Smollett vorrebbe una serie su Black Canary: 'Amo quel personaggio'

Con l'arrivo di HBO Max, Warner ha annunciato lo sviluppo di diversi progetti televisivi legati al mondo DC come la serie sulla Justice League Dark e lo spin-off di The Batman: dobbiamo dunque aspettarci anche l'arrivo di show tratti dai film del DCEU?

Chi parteciperebbe volentieri ad un progetto di questo tipo è Jurnee Smollett, interprete di Black Canary nel recente Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

"Non è un segreto il mio amore per Black Canary" ha spiegato l'attrice a Variety durante la promozione di Lovecraft Country, nuova serie HBO creata da Misha Green che la vede tra i protagonisti. "È un personaggio da sogno, ed è stato incredibile poterla interpretare. Se si presentasse la giusta occasione, accetterei in un attimo, e seguirei Misha dovunque."

"Non posso che immaginare un progetto del genere... 'Cosa fare con una serie di Black Canary?' Sarebbe davvero eccitante, ne sono sicura" ha aggiunto la Green, che poi ha ricordato le loro sfide al videogioco DC Injustice 2, dove però era lei a scegliere Black Canary: "Vincevo ogni volta con il 'pianto del canarino', e Jurnee non ne poteva più. Perciò è divertente il fatto che ora è lei Black Canary, visto che usavo il personaggio per batterla ogni volta."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie dedicata a Black Canary? Fatecelo sapere nei commenti. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, la Smollett aveva aperto anche al suo ritorno in un eventuale sequel di Birds of Prey.