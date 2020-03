Birds of Prey: Jurnee Smollett-Bell rivela la sua scena preferita di Black Canary

Jurnee Smollett-Bell, interprete di Black Canary in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ha rivelato su Twitter la sua scena preferita del film DC nel quale ha recitato al fianco di Margot Robbie.

Come potete vedere in calce alla notizia, si tratta della scena in cui Dinah va in soccorso di Harley Quinn mostrando le sue ottime doti da combattente. "Queste è una delle scene di Dinah che ho preferito girare. E la prima scena di combattimento che abbiamo girato in Birds of Prey" ha scritto l'attrice in risposta ad una fan che ha pubblicato il filmato.

Nonostante una buona accoglienza da parte della critica oltreoceano, il film diretto da Cathy Yan sta faticando più del previsto al botteghino anche a causa del rating-R con cui è stato distribuito negli Stati Uniti. Dopo più di un mese di programmazione, Birds of Prey ha infatti incassato solamente 195 milioni di dollari (via Box Office Mojo): stando agli analisti, per evitare il flop il film dovrà raggiungere tra i 250 e i 300 milioni. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Birds of Prey.

A proposito di DC Films, Matt Reeves nei giorni scorsi ha svelato le prime immagini ufficiali della batmobile di The Batman insieme a un nuovo sguardo al costume di Robert Pattinson.