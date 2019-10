Birds of Prey, Jurnee Smollett-Bell parla del ruolo di Black Canary

Dopo l'apparizione a sorpresa al New York ComicCon insieme alle colleghe Margot Robbie, Rosie Perez ed Ella Jay Basco, l'attrice Jurnee Smollett-Bell ha discusso del ruolo di Black Canary in Birds of Prey, nuovo lungometraggio DC Films.

Intervistata da DC Daily proprio dalle sponde del ComicCon newyorkese, la star ha dichiarato:

"È la Dinah Lance che conosciamo e amiamo dai fumetti, in tutto e per tutto. E' una feroce combattente di strada. Quando incontriamo Dinah nel film, fa la cantante nel night club Black Mask di proprietà di Roman, ed è un po' disconnessa dal mondo reale. Sotto sotto non vuole avere nulla a che fare con la lotta al crimine o cose del genere, perché è qualcosa che inizialmente va del tutto contro la sua natura, però il suo è un cuore buono. Il suo arco narrativo riguarderà l'accettazione del suo potere e del suo lato positivo e quello che per me è stato affascinante esplorare con questa donna è la forza che racchiude."

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) vedrà Margot Robbie riprendere il suo ruolo di Harley Quinn dopo Suicide Squad di David Ayer ma prima del sequel/reboot The Suicide Squad di James Gunn, in un'avventura che la vedrà al fianco di nuovi personaggi dell'Universo DC come la Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e Rosie Perez (la detective di Gotham City Renee Montoya). Ewan MacGregor e Chris Messina saranno rispettivamente i villain Black Mask e Victor Zsasz.

Il film uscirà il 7 febbraio prossimo. Per altri approfondimenti guardate il trailer di Birds of Prey.